Симферополь, , 09:22 — REGNUM Организация Объединённых Наций должна отреагировать на водную блокаду полуострова со стороны Украины и найти ресурсы для решения этой проблемы. Об этом в ходе неформальной видеоконференции в Совете Безопасности ООН по формуле Арриа относительно ситуации в Крыму заявил бывший руководитель крымско-татарской телерадиокомпании «Миллет», депутат Бахчисарайского горсовета Эрвин Мусаев.

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Парламентарий отметил, что эта тема крайне редко звучит в мировых СМИ, хотя поговорить есть о чём. Мусаев подчеркнул, что блэкаут и водная блокада Крыма противоречат основам международного права.

«Как в XXI веке можно отключить 2,5 млн людей воду и электроэнергию? Шесть лет в Крым не поступает вода по Северо-Крымскому каналу, который строили многие страны», — напомнил депутат.

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«Уверен, что на площадке ООН нужно найти ресурсы для решения и этой проблемы», — приводит ТАСС слова Мусаева.

При этом он подчеркнул, что вопрос подачи воды должен решаться с учётом того, что полуостров — российская территория.

Как сообщало ИА REGNUM, Крым вошёл в состав России в марте 2014 года после проведения соответствующего референдума. Вскоре новый украинский режим перекрыл Северо-Крымский канал для того, чтобы оставить жителей полуострова без воды. Эти поставки обеспечивали до 90% потребностей республики в воде.

В марте 2020 года депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская («Единая Россия») обратилась к властям Украины с призывом снять водную блокаду полуострова. По её словам, перекрытие Северо-Крымского канала является преступлением, а дамбу, которую построил предыдущий президент Украины Пётр Порошенко, нужно разрушить, как Берлинскую стену.

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