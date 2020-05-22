Пекин, , 09:09 — REGNUM Китай поставил приоритетную задачу стабилизации рынка труда и безработицы в этом году, в рамках которой будет создано 9 млн рабочих мест в городе, говорится в докладе о работе правительства, зачитанном на сессии высшего китайского законодательного органа, сообщает 22 мая агентство Синьхуа.

Исследованный уровень городской безработицы в Китае должен будет составить 6%, говорится в докладе, зачитанном премьером Госсовета КНР Ли Кэцяна на открытии ежегодной национальной законодательной сессии. Страна намерена создать синергию и стабилизировать занятость, используя для этого бюджетные, монетарные и инвестиционные политики.

Усилия по улучшению ситуации с трудоустройством будут расширены на ключевые сектора экономики и группы населения, включая выпускников колледжей, демобилизованный военнослужащих, сельских мигрантов и людей, сталкивающихся с трудностями при поиске работы.

Для стабилизации ситуации с трудоустройством Китай также займется обучением финансовому мастерству трудящихся. Более 35 млн возможостей профессионального обучения будет предоставлео по всей стране с 2020 по 2021 годы.

Напомним, то в настоящее время в Китае проходит третья сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва, высшего законодательного органа Китая. Сессия продлится с 22 по 28 мая. Параллельно ей с 21 по 27 мая проходит третья сессия Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК) 13-го созыва. Таким образом в Китае идет два главных политических события года — «Две сессии».