Париж, , 09:07 — REGNUM Председатель фракции партии «Вперёд, Республика!» в Национальном собрании Жиль Ле Жандр постановил, что «невозможно» принять законопроект о биоэтике во Франции до лета из-за кризиса в области здравоохранения, сообщает Le Figaro.

«Я надеюсь, что мы сможем принять законопроект о биоэтике к концу пятилетнего срока», — заявил Жиль Ле Жендр.

«До лета это невозможно по двум причинам: по календарной причине у нас не так много времени осталось, и у нас есть важные тексты, связанные с чрезвычайной экономической ситуацией», — подчеркнул Жиль Ле Жендр.

Ранее министр здравоохранения Франции Оливье Веран подтвердил: «Законопроект о биоэтике несет в себе много прекрасных и реальных социальных достижений. Парламентские дебаты не закончены, и, если приоритет, придаваемый кризису в области здравоохранения, затруднит его принятие до лета, это произойдет в ближайшие несколько месяцев!».

Напомним, законопроект о биоэтике во Франции предусматривает доступ к технологиям искусственного оплодотворения (PMA) для одиноких женщин и однополых пар. Расширение права на использование вспомогательных репродуктивных технологий было одним из предвыборных обещаний президента Франции Эммануэля Макрона.