Вашингтон, , 09:04 — REGNUM Соединённые Штаты намерены посодействовать профессиональному развитию грузинских преподавателей в области СМИ из государственных и частных высших учебных заведений. На их обучение Госдепартамент США планирует выделить до $250 тыс.

Читайте также: США «научат» сербских журналистов распознавать дезинформацию

Как следует из документации, на которую ссылается RT, грант будет реализован в рамках программы «Укрепление системы образования в области журналистики в Грузии». Его целью является поддержка «профессионального развития» преподавателей в области СМИ, улучшении программ обучения журналистике в вузах Грузии «благодаря внедрению лучших американских практик», а также установлении сотрудничества между грузинскими и американскими школами журналистики.

В Госдепе уверены, что многие государственные и частные учебные заведения Грузии после распада СССР продолжают применять «устаревшие учебные программы советского образца», и намерены исправить этот недочёт.

Также по теме: Госдеп США выделил $150 тыс. на обучение российских журналистов

Предполагается интенсивная учебная стажировка, а также посещение американских медиаорганизаций и ассоциаций журналистского образования.

Как сообщало ИА REGNUM, Вашингтон намерен помочь Сербии в «борьбе с дезинформацией» в СМИ. На эти цели Госдепартамент США планирует выделить до $220 тыс. Эти средства будут направлены на поддержку программы подготовки специалистов в сфере СМИ в Сербии с целью «укрепления потенциала сербской журналистики и обеспечения свободного потока точных данных для информирования сербских граждан».