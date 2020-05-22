Иркутск, , 08:59 — REGNUM В Федеральной службе исполнения наказания России по Иркутской области заявили, что сюжет французского телеканала France24 о бунте в ИК №15 в Ангарске направлен на дестабилизацию социальной обстановки в РФ.

Так, в сюжете говорится, что после бунта в колонии якобы нет информации о местонахождении 60 заключенных. Кроме того, телеканал утверждает, что в период с 2015 по 2018 год 516 заключенных подали заявления о пытках, однако по этим заявлениям никто осужден не был.

В свою очередь региональное управление ФСИН обратилось к родственникам заключенных колонии с просьбой не доверять СМИ, распространяющим недостоверную информацию.

Читайте также: Ситуация в ангарской ИК №15 под контролем — ФСИН

«Недобросовестная и лживая позиция телеканала France 24 рассматривается нами как провокация, направленная на дестабилизацию социальной обстановки в Российской Федерации», — сообщается на сайте ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля в исправительной колонии №15 в Ангарске вспыхнул бунт. Сперва неповиновение сотрудникам ФСИН оказал один из заключенных, затем его поддержали другие заключенные. Кроме того, во время бунта в ИК произошел пожар. В результате пострадал один сотрудник ФСИН. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 321 УК РФ («Дезорганизация деятельности исправительного учреждения»).

Читайте также: СКР: бунт в ангарской колонии устроили около 200 человек