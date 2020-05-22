Стокгольм, , 09:04 — REGNUM Десятки тысяч инфицированных, тысячи умерших, сотни находятся в реанимационных палатах интенсивной терапии — такой в настоящее время предстает эпидемиологическая ситуация в Швеции в период пандемии. Теперь даже лидер парламентской партии Христианских демократов Эбба Буш признает, что стратегия Швеции по борьбе с коронавирусом оказалась провальной. Об этом 21 мая сообщила шведская газета Fria Tider.

Во время пандемии коронавируса у шведских парламентских партий было достаточно неоднозначное отношение к так называемой «стратегии» правительства, контролируемого Социал-демократами.

Теперь лидер одной из оппозиционных партий Эбба Буш заявляет о провале этой стратегии, потому что остальные страны своей риторикой дают понять, что не очень желают видеть у себя дома туристов из Швеции этим летом. Это происходит, потому что в мире складывается впечатление, что некая уникальность Швеции вместо положительных результатов в борьбе с коронавирусом принесла ей потерю контроля над распространением инфекции.

«Я обеспокоена тем, что теперь, когда есть возможность открыть границы, другие страны, рассматривают возможность введения специальных ограничений на поездки, когда речь идет о Швеции. Это касается как Скандинавии, так и других страны Европы. Это само по себе уже является признаком определенного провала», — пояснила политик.