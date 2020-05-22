Тбилиси, , 09:07 — REGNUM Евросоюз доказал, что является для Грузии другом, предоставив финансовую помощь. Такое заявление 21 мая сделал посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель на видеоконференции с членами Европейской бизнес-ассоциации.

«Около 250 миллионов евро было выделено Грузии в виде грантов, — сказал дипломат. — Кроме того, вы видели, что вчера Совет ЕС утвердил 150 миллионов для макрофинансовой поддержки».

Харцель отметил, что настоящие друзья познаются в беде. По его словам, общая сумма, которую Евросоюз планирует предоставить Грузии составит около 1,5 млрд лари (около $470 млн). Посол подчеркнул, что из всех стран, которым помогал ЕС, поддержка Грузии, при расчете на душу населения, является одной из самых крупных.

Стоит отметить, что для выхода их сложившегося экономического кризиса правительство Грузии договорилось с международными кредитными организациями о займах в размере около $3 млрд.