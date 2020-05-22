Сеул, , 08:30 — REGNUM 21 мая главы Южной Кореи и Грузии провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей администрации южнокорейского президента.

В рамках 35-минутного диалога Саломе Зурабишвили поинтересовалась противоэпидемическими мерами, которые были приняты во время проведения парламентских выборов, отметив, что в Грузии выборы запланированы на октябрь. Она также добавила, что меры и усилия Сеула по борьбе с эпидемией являются примером для всего мира.

В свою очередь, Мун Чжэ Ин отметил, что грузинское правительство успешно справляется с коронавирусом, подчеркнул, что Грузия является партнёром страны в реализации новой северной политики, а также предложил укрепить двустороннее сотрудничество в сфере авиаперевозок и гидроэнергетики.