Нью-Йорк, США, , 07:12 — REGNUM Запуск референдума по вопросу о воссоединении Крыма и России в 2014 году обеспечила Украина вместе с захватившей власть в Киеве оппозицией, заявил 21 мая постпред при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза по формуле Арриа.

«К сожалению, украинцам некого винить, кроме себя, потому что они открыли путь к этому референдуму в 2014 году», — объяснил российский дипломат.

Он напомнил, что до проведения референдума власть на Украине была захвачена оппозицией, действовавшей с гарантиями Германии, Франции и Польши. Однако соглашение с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем было разорвано, а гарантии нарушены уже на следующий день.

«Это была отправная точка того, что произошло в Крыму. Если бы этого не произошло в Киеве в 2014 году, ситуация была бы другой и Крым сегодня был бы там, где он был до 2014 года», — сказал Небензя.

Напомним, шесть лет назад Крым и Севастополь вернулись в состав России и официально стали новыми субъектами страны. Произошло это по итогам референдума, проведенного на фоне госпереворота на Украине. Договор о принятии Крыма и Севастополя в состав РФ был подписан президентом России 18 марта 2014 года, а спустя три дня документ был ратифицирован Федеральным собранием.

Читайте ранее в этом сюжете: Кучма поднимал вопрос о Крыме на переговорах в Минске — Резников