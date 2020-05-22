Токио, , 07:07 — REGNUM Глава министерства юстиции Японии Масако Мори принесла извинения за нарушавшего ограничения карантина и ушедшего в отставку прокурора Токио Хирому Курокаву, передает телеканал NHK.

Мори заявила, что, как министр, она приносит извинения за случившийся скандал, вызвавший бурную реакцию японской общественности. По ее словам, подобные действия прокурора подрывают веру граждан во власть.

Она отметила, что направляла письмо премьер-министру Японии Синдзо Абэ, где спрашивала, стоит ли ей самой покидать свой пост. Абэ призвал ее остаться в должности и продолжить свою работу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Японии разгорелся скандал с участием прокурора Токио Хирому Курокавы. Стало известно, что он систематически нарушал предписания о социальном дистанцировании и ездил к знакомому играть в маджонг. После скандала Курокава был отправлен в отставку.

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