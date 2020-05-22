Берлин, , 06:09 — REGNUM Немецкие власти совместно представителями других стран намерены попытаться отговорить американское руководство от решения выйти из Договора по открытому небу, объявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, 21 мая сообщается на сайте внешнеполитического ведомства ФРГ.

По его словам, у Германии и ее партнеров есть шесть месяцев, по истечении которых решение США вступит в силу. Маас отметил, что данный договор является важной составной частью механизма контроля за вооружениями. При этом глава МИД ФРГ призвал Россию «вернуться к полной реализации договора».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе Соединенных Штатов из Договора по открытому небу, поскольку Россия якобы не соблюдает его условия.

Читайте ранее в этом сюжете: Спецпредставитель Трампа обвинил РФ и Китай в гонке вооружений