Пекин, , 06:05 — REGNUM Проект решения о создании и совершенствовании правовой системы и механизмов правоприменения в отношение специального административного района (САР) Гонконг в интересах национальной безопасности Китая был предложен на обсуждение депутатам НПКСК, сообщает 22 мая агентство Синьхуа.

Вице-председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Китая (ВСНП) Ван Чэнь донес до депутатов, собравшихся на третью сессию ВСНП 13-го созыва, которая продлится с 22 по 28 мая, суть проекта. С момента возвращения Гонконга в родную китайскую гавань, Китай твердо придерживался принципов «одна страна — две системы» и «народ Гонконга управляет Гонконгом», а также дал району высокий уровень автономии, говорится в пояснительном документе.

Практика «одна страда — две системы» оказалась беспрецедентно успешной для Гонконга, сказано в пояснении. Однако, нарастание явных рисков и угроз национальной безопасности в Гонконге стало серьезной проблемой, решение которой не терпит отлагательств.

Эти угрозы бросили поставили под вопрос сам принцип «одна страна — две системы» и нанесли ущерб верховенству права в регионе. А это, в свою очередь мешает развитию Гонконга. В связи с этим новый проект призван остановить подобного рода деятельность и ввести меры профилактики.

Напомним, что с лета 2019 года в Гонконге бушевали беспорядки по принципу цветных революций, в которых, как известно задействованы как акторы внутри элиты, так и их контрагенты за пределами региона. Бунтовщики наносили травмы людям, блокировали работу общественных структур и уничтожали общественную собственность.