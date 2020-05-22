Вашингтон, , 05:45 — REGNUM РФ и Китай раскручивают гонку ядерных вооружений и в связи с этим необходимо провести трехсторонние переговоры с участием этих стран и США, заявил спецпредставитель американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли 21 мая в рамках онлайн-конференции в Институте Хадсона.

По мнению Биллингсли, США, Великобритания и Франция, в отличие от КНР и России, не ведут гонку вооружений. Дипломат подтвердил, что в ближайшее время он должен провести переговоры с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что американские власти намерены в ближайшее время переговоры провести с Россией о контроле над вооружениями.

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