Токио, , 05:35 — REGNUM Правительство Японии одобрило отставку главы прокуратуры Токио Хирому Курокавы, который оказался в эпицентре скандала за нарушение самоизоляции и азартные игры, сообщает агентство Kyodo.

Сообщается, что прошение об отставке Курокава подал 21 мая. Уже 22 марта японское правительство по итогам заседания одобрило его уход в отставку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокурор Токио Хирому Курокава оказался в центре скандала, когда выяснилось, что он систематически нарушал санитарные предписания и посещал квартиру своего знакомого, где играл в маджонг. Это вызвало поток критики со стороны политических партий Японии и общественности.

Читайте ранее в этом сюжете: Прокурор Токио может уйти в отставку из-за игры в маджонг