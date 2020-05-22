Москва, , 05:34 — REGNUM Специалисты Роспотребнадзора посетили Молдавию и помогли своим коллегам в Кишенёве, Тирасполе и других городах в организации противодействия новой коронавирусной инфекции. Об этом 22 мая сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«Группа специалистов Роспотребнадзора оказала комплексную поддержку профильным ведомствам Республики Молдова в борьбе с новой коронавирусной инфекцией COVID-19», — говорится в сообщении ведомства.

В ходе рабочей поездки в Кишинёв, Тирасполь и ряд других городах страны ученые из ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» и ФКУЗ «Российский противочумный институт «Микроб» Роспотребнадзора провели консультации со специалистами из профильных ведомств, региональными органами власти, ознакомились с состоянием дел в нескольких медицинских учреждений.

Как отмечается в сообщении, проведённые российскими специалистами мероприятия помогают укрепить систему реагирования на инфекционные угрозы в Молдавии и способствуют «скорейшей нормализации эпидемиологической ситуации на всём евразийском едином эпидемиологическом пространстве».

Как сообщало ИА REGNUM, количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии увеличилось за сутки на 151, достигнув 6704. На сегодняшний день в Молдавии с диагнозом COVID-19 всего умерли 233 человека.

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