Эр-Рияд, , 04:39 — REGNUM Семья убитого саудовского журналиста Джамаля Хашогги простила убийц. Об этом сообщил его сын Салах на своей странице в Twitter.

«Мы, сыны мученика Джамаля Хашогги, объявляем о прощении тех, кто убил нашего отца», — заявил он.

Салах подчеркнул, что делает это заявление в священную ночь священного для мусульман месяца Рамадан.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года невеста Джамаля Хашогги выступила против смертной казни убийц журналиста. По ее словам, смертная казнь убийц не позволит узнать всю правду о преступлении.

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