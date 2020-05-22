Вашингтон, , 04:05 — REGNUM Белый дом США должен пересмотреть решение о выходе Соединённых Штатов из Договора по открытому небу (ДОН), заявил член комитета по делам вооруженных сил американского Сената демократ Джин Шахин на своей странице в Twitter.

«Опасное и ошибочное решение выйти из этого международного договора оказывает разрушительное воздействие на нашу способность вести воздушное наблюдение за Россией», — заявил он.

Шахин добавил, что президент США Дональд Трамп решением о выходе якобы поставил Соединенные Штаты в опасное положение, из-за чего Вашингтон может лишиться лидерских позиций в мире.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Конгресс США был внесен законопроект, запрещающий американскому президенту принимать решение о выходе из международных договоренностей без одобрения законодателей.

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