Вашингтон, , 04:04 — REGNUM Власти США рассчитывают провести в ближайшее время «важные» переговоры с Россией, касающиеся контроля над вооружениями, заявил советник главы Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен 21 мая в эфире телеканала Fox News.

О'Брайен также сообщил, что США скорее всего не выйдут из Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), поскольку в Вашингтоне рассчитывают на конструктивные результаты диалога с Москвой.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая американский президент Дональд Трамп заявил, что США выходят из Договора по открытому небу.

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