Пекин, , 03:27 — REGNUM Китай выполнит цены борьбы с бедностью по плану в этом году, несмотря на влияние эпидемии COVID-19, заявил пресс-секретарь третьей сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва Чжан Есуй во время пресс-конференции в Пекине, сообщает 21 мая агентство Синьхуа.

Эпидемия поставила перед страной новые вызовы и сложности в вопросе борьбы с бедностью, отметил Чжан.

«Например, бедные рабочие мигранты не могут выйти на работу, бедные домохозяйства страдают от финансовых потерь в своей деятельности, а работа специальных групп по борьбе с бедностью была прервана, в связи с чем программы по искоренению нищеты были поставлены на паузу», — сказал он.

Важные меры были приняты для поддержки занятости бедных рабочих, увеличения продаж продуктов в бедных регионах и поддержки возобновления местных производств и оказания помощи тем, кто находится за чертой бедности или рискует откатиться к ней в результате эпидемии.