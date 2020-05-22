Пекин, 22 мая 2020, 03:27 — REGNUM Китай выполнит цены борьбы с бедностью по плану в этом году, несмотря на влияние эпидемии COVID-19, заявил пресс-секретарь третьей сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва Чжан Есуй во время пресс-конференции в Пекине, сообщает 21 мая агентство Синьхуа.
Эпидемия поставила перед страной новые вызовы и сложности в вопросе борьбы с бедностью, отметил Чжан.
Важные меры были приняты для поддержки занятости бедных рабочих, увеличения продаж продуктов в бедных регионах и поддержки возобновления местных производств и оказания помощи тем, кто находится за чертой бедности или рискует откатиться к ней в результате эпидемии.