Амман, , 03:58 — REGNUM Иордания предпримет ответные шаги в случае присоединения Израилем части Иорданской долины. Об этом премьер-министр королевства Омар Раззаз заявил 21 мая в интервью агентству Petra.

«Подобный шаг является неприемлемым для нас и заставит пересмотреть весь комплекс отношений с Израилем», — сказал Раззаз, отметив, что «забегать вперед и опережать ход событий» он не собирается.

Особо глава правительства Иордании подчеркнул неприемлемость стремления Израиля воспользоваться ситуацией в то время, когда другие государства направляют все усилия на борьбу с пандемией коронавируса.

«Мы рассчитываем на выработку консолидированной позиции арабских стран по этому вопросу, а также реакцию ООН, несущую ответственность за сохранение мира на Ближнем Востоке», — сказал Раззаз.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая король Иордании Абдалла II предостерег Израиль от аннексии территорий на Западном берегу реки Иордан.

«Если Израиль аннексирует территории Западного берега, то это приведет к массовому конфликту с Иорданией», — подчеркнул Абдалла II в интервью Der Spiegel.

Напомним, правительство Израиля запланировало аннексию указанных территорий к 1 июля 2020 года. Решение было согласовано между премьер-министром Биньямином Нетаньяху и спикером Кнессета Бени Ганцем.

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