Пекин, , 03:02 — REGNUM Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) избрали 21 мая президиум третьей сессии законодательного органа 13-го созыва и выработали повестку дня, передает агентство Синьхуа.

По словам председателя Постоянного комитета ВСНП Ли Чжаньшу, который председательствовал на подготовительном заседании перед третьей сессией ВСНП 13-го созыва, все приготовления к ежегодной сессии завершены. Он также отметил, что сессия набирает силу для достижения поставленных перед ней целей и задача, включая победу над бедностью и строительство общества умеренного достатка во всех аспектах.

Президиум сессии из 174 членов был избран, а Ван Чэнь стал генеральным секретарем сессии ВСНП. Кроме того, сессия выработала повестку дня для предстоящей сессии. Прежде всего, будет обсужден доклад о работе правительства. Затем будет заслушан доклад об имплементации плана социального и экономического развития за 2019 года и чернового варианта плана на 2020 год.

Также будет обсужден доклад об исполнении центральных и местных бюджетов за 2019 года и рассмотрены черновики центрального и местного бюджетов на 2020 год. Будет продолжено обсуждение гражданского кодекса Постоянным комитетом ВСНП. Будут рассмотрены черновые решения ВСНП касательно улучшения законодательной системы и механизмов правоприменения для Гонконга во имя национальной безопасности.

Будут заслушаны и обсуждены рабочие доклады Постоянного комитата ВСНП, Верховного народного суда, Верховной народной прокуратуры и прочее. Напомним, что в этом году сессия главного законодательного органа Китая продлится с 22 по 28 мая.