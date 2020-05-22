Пекин, , 02:49 — REGNUM Традиционная китайская медицина (ТКМ) убедила и впечатлила многих пациентов с COVID-19, а также членов их семей, поскольку доказала свою эффективность в борьбе с этим заболеванием, сообщили национальный политический советник Китая, передает 21 мая агентство Синьхуа.

По словам главного исследователя Китайской академии Китайских медицинских наук Ван Цзе, которые он произнес перед открытием третьей сессии высшего консультативного политического органа страны Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК) 13-го созыва, доктора ТКМ проводили индивидуальную диагностику пациентов и назначали им индивидуальное лечение.

За время борьбы с эпидемией нового коронавируса в стране, доктора изучали наследие и инновации ТКМ. Умные предписывающие средства были использованы в госпиталях Уханя, столицы центральной китайской провинции Хубэй, отметил советник.

«Китай имеет долгую историю борьбы с эпидемиями», — заявил он, добавив, что более 350 вспышек эпидемий было в Китае со времен династии Западная Хань (206 до н.э. — 25 н.э.).

По его словам, благодаря богатому и содержательному на инновации медицинскому наследию, Китай уверен, что ТКМ продолжит играть важную роль в клиническом лечении инфекции в спасении жизни людей.