Пекин, , 02:17 — REGNUM В общей сложности 1,02 млн единиц рекомендация было предложено 425 тыс. человек во время процесса составления Гражданского кодекса Китая для ежегодной сессии главного законодательного органа страны, сообщает 21 мая агентство Синьхуа.

Черновой вариант гражданского кодекса Китая содержит 1260 статей. Он будет представлен на третьей сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва для обсуждения законодателями, отметил пресс-секретарь сессии Чжан Есуй на пресс-конференции в Пекине.

Черновик состоит из семи частей, включая основные положения, собственность, договоры, персональные права, брак и семья, наследование и ответственность за причиненный вред, отметил пресс-секретарь.