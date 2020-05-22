Пекин, , 01:41 — REGNUM В годовом докладе о работе правительства Китайской Народной Республики, который был представлен на сессии Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая 21 мая, впервые за долгие годы не были упомянут результаты проводимой политики «Одна страна — две системы».

Напомним, что политика «Одна страна — две системы» была провозглашена в начале 80-х годов XX века главой КНР и реформатором Дэн Сяопином. Дэн Сяопин предложил вариант, при котором существовал бы только один Китай, но при этом такие территории какГонконг, Макаои Тайвань могли бы иметь их собственныекапиталистическиеэкономическиеи политические системы, в то время как в остальной части Китая существовала бысоциалистическаясистема.

В последний год на этом направлении власти в Пекине явно не добились. Тайвань, подталкиваемая американцами. приближается к фактическому разрыву с материковым Китаем. Переизбранная на новый срок президент Тайваня Цай Инвэнь после инаугурации заявила, что принцип «одна страна — две системы» больше не работает. В Гонконге, который в прошлом году сотрясали протесты, также больше не верят в этот принцип и видят в действиях Пекина попытку лишить бывшую британскую колонию автономии.