Гонконг, Китай, , 00:56 — REGNUM Гонконгский доллар начал медленное снижение после появления информации о том, что в Пекине рассматривается пакет законов, направленный на пресечение протестов в Гонконге, а фактически на усиление контроля материкового Китая над автономией. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Напомним, что с июня по декабрь 2019 года в Гонконге не утихали гражданские беспорядки. Местные активисты пытались предотвратить принятие законопроекта об экстрадиции, который бы позволял гонконгскому правительству выдавать материковому Китаю подозреваемых практически без суда и следствия. Протесты переходили в боестолкновения и утихли только после того, как местным властям пришлось пойти на значительные уступки. наиболее радикальные протестующие требовали независимости для Гонконга.

Теперь же в Китае готовят пакет законов, который запретит подрывную деятельность, вмешательство иностранцев и терроризм в городе.