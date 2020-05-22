Москва, , 00:54 — REGNUM На прошедшей неделе 30 летательных аппаратов иностранных государств (24 самолёта-разведчика и шесть БПЛА) проводили воздушную разведку вдоль границ РФ и сопровождались российскими РЛС, нарушений воздушного пространства России допущено не было. Инфографику с данными Минобороны РФ 22 мая опубликовала газета «Красная звезда».

Истребители дежурных сил ПВО дважды вылетали на перехват возможных нарушителей государственной границы России.

Всего летчиками ВКС России в рамках боевой подготовки были выполнены 185 лётных смен на 57 аэродромах. Самолёты военно-транспортной авиации совершили около 350 перелётов.

По данным Минобороны РФ, вооруженные силы в рамках боевой подготовки провели около 1,3 тыс. практических мероприятий на 21 полигоне. Десантниками было выполнено более 3,7 тыс. прыжков с парашютом.

Морские рубежи на прошедшей неделе охраняли более 70 подводных лодок, надводных кораблей и судов обеспечения.

В рамках гособоронзаказа были поставлены в войска 152-мм самоходные артиллерийские орудия «Коалиция-СВ», 152-мм самоходные гаубицы «Мста-СМ».

По контракту на военную службу приняты более 600 солдат и сержантов. Поступили на военную службу 13 офицеров.