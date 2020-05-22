Пекин, , 00:45 — REGNUM Власти Китайской Народной Республики готовят проект резолюции, который позволит Всекитайскому собранию народных представителей (ВСНП) разработать законопроект, вносящий поправки в закон о национальной безопасности. Поправки направлены на усиление контроля материкового Китая над Гонконгом.

Речь идет о совершенствовании правовой системы и правоохранительных механизмов для обеспечения государственной безопасности в Специальном автономном районе Сянган (Гонконг).

Напомним, что эта бывшая британская колония, которая была возвращена под юрисдикцию Китая в 1997 году, вот уже длительное время сотрясается протестами и гражданскими беспорядками. Гонконгские активисты недовольны усиливающимся контролем материкового Китая над специальным административным районом, который пользовался довольно широкой автономией.

С помощью изменения законодательства китайские власти хотят запретить подрывную деятельность на территории Гонконга, а также прекратить вмешательство иностранцев и терроризм в городе.

В прошлом году в период с июня по декабрь в Гонконге не утихали массовые беспорядки, переходившие в уличные бои.