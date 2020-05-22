Москва, , 00:35 — REGNUM Центральная избирательная комиссия РФ приняла решение разморозить средства на подготовку к всенародному голосованию по поправкам в Конституцию России. Соответствующий документ опубликован на сайте центризбиркома.

«Внести в постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 27 марта 2020 года № 245/1816−7 «Об особенностях расходования средств федерального бюджета, выделенных на подготовку и проведение общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, в связи с переносом даты голосования» изменения, признав пункты 1, 5 и 6 утратившими силу», — говорится в документе.

Таким образом ЦИК РФ сможет использовать средства из федерального бюджета на обеспечение мероприятий, связанных с подготовкой голосования по поправкам. Запрет был введен с 28 марта в связи с пандемией коронавируса нового типа, все подготовительные мероприятия были приостановлены на неопределенный срок.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая замруководителя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев заявил, что дату всенародного голосования по поправкам в Конституцию России назовет российский лидер Владимир Путин. Позднее в российских СМИ появилась информация, согласно которой день голосования может быть назначен на 24 июня.

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