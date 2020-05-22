Пекин, , 00:31 — REGNUM Сессия Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая началась минуты молчания в память о жертвах COVID-19.

На сессии, которая открылась 21 мая, присутствовало все высшее политическое руководство Китая, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин и премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

В обще сложности в собрании приняли участие 2057 делегатов.

На кадрах китайского телевидения, показывавшего зал заседания видно, что делегаты в большинстве своем сидят в масках (за исключением высшего руководства), но при этом никто не соблюдает социальную дистанцию — все сидят довольно близко друг к другу.

Напомним, что по данным ВОЗ жертвами COVID-19 стали уже 328 тысяч человек в мире.