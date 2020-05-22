Триполи, , 00:20 — REGNUM Официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал-майор Ахмад Мисмари в ходе пресс-конференции представил доказательства того, что Турция напрямую вмешивается в гражданскую войну в Ливии на стороне правительства национального согласия (ПНС). Пресс-конференция состоялась 21 мая.

Ранее стало известно, что силы ЛНА в качестве боевого трофея захватили турецкую бронемашину Kirp, которую использовали бойцы отрядов ПНС. Оказалось, что установленные на бронемашине камеры запечатлели весь её путь из турецкого порта Измир до ливийского Триполи.

Это виде прямо доказывает, что Турция нарушает оружейное эмбарго, установленное Организацией Объединенных Наций.

Кроме того, на камере сохранились видео тренировок бойцов ПНС пол контролем турецких инструкторов в порту Триполи.

На некоторых видео также заметны наемники из Сирии, которые сражались там на стороне протурецких формирований.

Генерал Мисмари заявил, то на сегодняшний день в Ливии находятся 1500 турецких военнослужащих, а также некоторое количество сотрудников частной военной компании «Садат».

Ещё порядка 2,5 тыс. турецких военнослужащих готовятся к отправке в Ливию.

Кроме того, Турция уже перевезла в Ливию более 17 тысяч сирийских наемников.