Тирасполь, , 00:10 — REGNUM Обвинения со стороны Молдавии в адрес Приднестровья в неких «нарушениях» в Зоне безопасности и установке «дополнительных пограничных постов» — не более чем лицемерная риторика, основанная на двойных стандартах. Об этом заявили в пресс-службе МИД ПМР, комментируя очередные заявления молдавского Бюро по «реинтеграции» и вице-премьера по «реинтеграции» Кристины Лесник на этот счет, передает ИА REGNUM.

Комментируя «форменные истерики» молдавской чиновницы по поводу установки дополнительных пограничных постов приднестровской стороны в Зоне Безопасности, в МИД ПМР отметили, что подавляющее большинство государств мира в условиях противодействия пандемии приняли меры по ограничению режима пересечения границы, и Приднестровье здесь не исключение.

«Деятельность мобильных нарядов Приднестровья на границе с Молдавией обусловлена необходимостью обеспечения надлежащего контроля за соблюдением карантинных мер и преследует главную цель — защиту жизни и здоровья людей. Такой особый режим работы основывается на международных рекомендациях, эффективной практике, а также законодательстве Приднестровья», — приводят позицию приднестровского дипломатического ведомства «Новости Приднестровья».

Там добавили, что отрицать медицинское назначение ограничений, применяемых во всём мире, в том числе и в самой Молдавии, можно «лишь при отсутствии совести и здравомыслия». «Более того, Молдавия не только сама закрывает на карантин целые населённые пункты, но даже ограничивает передвижение внутри самих городов и сёл. Однако при этом отдельные представители соседнего государства озвучивают лицемерные протесты, отказывая Приднестровью в аналогичном праве на защиту здоровья собственных граждан», — подчеркнули в МИД ПМР.

«Вся пустота и нелепость позиции молдавского чиновника К. Лесник, построенной на двойных стандартах, очевидна, — продолжили в приднестровском ведомстве. — Такие примитивные имитационные действия по выдумыванию проблем на ровном месте создают дополнительную напряжённость в процессе урегулирования и дискредитируют Кишинёв как стабильного и ответственного участника переговорного процесса.»

В Тирасполе считают, что молдавская сторона вместе содержательной переговорной работы пытается навязать другим международным участникам формата «5+2» «искусственную конфликтную и скандальную повестку, которая не имеет жизнеспособной перспективы».

«Регулярные спекуляции политического представителя РМ Кристины Лесник вокруг темы постов по сути своей антигуманны и несут в себе зерно раздора. Тем политикам Молдавии, которые стоят за спиной данного чиновника, подталкивая его к столь очевидному неадекватному поведению, стоит хорошо задуматься о будущем. Никому не допустимо в своих конъюнктурных политических играх манипулировать человеческими жизнями, особенно в период пандемии COVID-19», — поделки итог в приднестровском МИД.

Отметим, что ранее Молдавия попыталась распространить на международном уровне обвинения в адрес ПМР о якобы неэффективной борьбе с коронавирусом в республике, а также попыталась в этой связи инициировать экстренное заседание в формате «5+2».

При этом молдавский власти в период эпидемии усилили блокаду ПМР, в том числе не пропуская медицинские грузы и защитное оборудование для борьбы с инфекцией.

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