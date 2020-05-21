Вашингтон, , 23:42 — REGNUM В конгресс США внесен законопроект, запрещающий президенту выходить из внешнеполитических соглашений без одобрения американских законодателей, сообщает 21 мая Inside Defense.

Авторами законопроекта являются члены демократической партии сенатор Эдвард Марки и конгрессмен Джимми Панетта. Проект носит название «о предотвращении подрывающих безопасность действий».

Предлагается ввести норму, согласно которой президент США не может выходить из международных договоров без одобрения Конгресса.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе из Договора по открытому небу. Мнение конгрессменов по этому вопросу уже разделилось.

На данный момент участниками договора являются 34 государства. На 22 мая уже назначено экстренное заседание Североатлантического совета по этому поводу.

Читайте ранее в этом сюжете: НАТО готовится обсудить выход США из Договора по открытому небу