Пекин, , 23:34 — REGNUM 22 мая в Пекине состоится открытие очередной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) — однопалатного парламента КНР. Об этом 21 мая сообщает Синьхуа со ссылкой на заявление официального представителя предстоящей сессии Чжан Есуя.

Сессия продлится до 28 мая. В повестку дня включены девять вопросов, в том числе шесть докладов, главным среди которых по традиции является доклад о работе правительства, с которым выступит премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. Кроме этого, будут рассмотрены проект Гражданского кодекса и ряд других важных вопросов, среди которых особенно выделяется проект решения ВСНП о создании и совершенствовании правовой системы и правоохранительных механизмов для обеспечения государственной безопасности в Специальном автономном районе Сянган (Гонконг).

Отметим, что необходимость укрепления правового режима в Гонконге обусловлена прошлогодними массовыми беспорядками в регионе, активная фаза которых продолжалась с июня по декабрь и привела к серьезному ущербу для экономики, нарушив порядок и спокойствие граждан.

Нынешняя сессия ВСНП по традиции должна была пройти в начале марта, однако была перенесена из-за обрушившейся на Китай эпидемии коронавирусной инфекции.