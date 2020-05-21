Вашингтон, , 23:23 — REGNUM Антикитайские штрафные санкции предложили ввести два американских сенатора в отношении структур, который будут участвовать в исполнении Пекином закона о национальной безопасности в Гонконге, пишет 21 мая The Wall Street Journal.

Наказать Китай предложили Ван Холлен (штат Мэриленд) и Патрик Туми (штат Пенсильвания).

Предлагается штрафовать те структуры, которые окажутся причастными к «противоправному закручиванию Китаем гаек в Гонконге». Штрафы коснутся китайских банков, связанных с государством и включённых в реализацию исполнения закона о механизме по защите нацбезопасности в Гонконге.

Напомним, речь идёт о законопроекте о механизме по защите национальной безопасности в Гонконге, который в Китае находится ещё в самом начале разработки, о чём написала ранее газета South China Morning Post.

Пекин пояснял, что этот законопроект нужен, поскольку в Гонконге своего такого закона нет, а он нужен из-за политической нестабильности в регионе.

Законопроект нацелен на борьбу с антиправительственными действиями на территории Гонкога, в том числе с терроризмом, сепаратизмом и иностранным вмешательством.

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