Брюссель, , 23:18 — REGNUM Североатлантический совет НАТО намерен провести экстренную встречу для обсуждения ситуации, сложившейся после заявления США о выходе из Договора по открытому небу, сообщает 21 мая CNN.

Встреча назначена на 22 мая.

В Североатлантический совет входят постоянные представители стран-членов военного блока НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение о выходе из соглашения по открытому небу. По предварительным данным, США покинут договор через шесть месяцев.

Напомним, Договор об открытом небе (The Treaty on Open Skies) был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Россия присоединилась к этому договору в мае 2001 года. Страны-участники Договора об открытом небе имеют право совершать облёты зарубежных территорий, контролируя выполнение договоров о военной деятельности и размещению вооружений.

На данный момент участниками договора являются 34 государства.

Читайте ранее в этом сюжете: Помпео: Россия через «открытое небо» нацеливала оружие на США и Евросоюз