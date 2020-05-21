Улан-Батор, , 22:48 — REGNUM Правительство Монголии 20 мая решило отправить в РФ мясную продукцию на $1 млн в качестве гуманитарной помощи. Об этом 21 мая сообщил министр иностранных дел Дамдины Цогтбаатар.

«Раньше президент Халтмаагийн Баттулга совершил визит в КНР, когда на территории Китая активно распространило заболевание, вызванное коронавирусом нового типа. Во время визита президент обещал пожертвовать 30 тысяч баранов.

Наша страна имеет всеобъемлющее стратегическое партнерство с двумя соседями. На фоне вспышки коронавируса Правительство решило направить мясную продукцию на миллион долларов в качестве гуманитарной помощи России», — заявил министр иностранных дел Монголии Дамдины Цогтбаатар.

Также министр отметил, что весь мир будет победить пандемию, помогая в трудные времена друг другу.

По данным пресс-службы правительства, вопрос с финансированием гумпомощи решен, в ближайшее время будет окончательно решены вопросы, связанные с заготовкой мяса и доставкой в Россию.