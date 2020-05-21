Дамаск, , 22:25 — REGNUM Военная полиция России и военные армии Турции провели совместное патрулирование в сирийской провинции Алеппо, сообщил 21 мая на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Журавлёв.

Он уточнил, что патрулирование было проведено по одному маршруту.

Кроме того, начальник российского Центра сообщил об обстрелах поселений в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо. Четыре населённых пункта были обстреляны с позиций террористической организации «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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