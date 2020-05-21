Вашингтон, , 22:13 — REGNUM Россия использовала Договор по открытому небу для наведения своего оружия на критически важные объекты инфраструктуры в США и Европе, заявил 21 мая госсекретарь США Майк Помпео.

В письменном заявлении о выходе США из Договора по открытому небу, куда входят, помимо США и РФ, еще 32 страны, Помпео указал, что «Москва, как представляется, использует фотографии, полученные по договору, для усиления агрессивной российской доктрины выбора целей среди критически важной инфраструктуры в США и Европе для обычных вооружений точного наведения».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая США официально заявили о выходе из Договора по открытому небу.

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