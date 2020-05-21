Бишкек, , 22:13 — REGNUM Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение о формировании подразделений патрульной службы милиции в городе Оше и областных центрах республики. Об этом сегодня, 21 мая, сообщает пресс-служба правительства.

В документе указано, что все имеющиеся полномочия и зоны ответственности подразделений госавтоинспекции и патрульно-постовой службы милиции в регионах будут поэтапно передаваться создаваемым подразделениям патрульной милиции.

К несению службы патрульные наряды должны приступить с 1 июля 2020 года, после того, как пройдут соответствующее обучение.

В правительстве отмечают, что пилотный проект по созданию службы патрульной милиции в киргизской столице продемонстрировал положительный результат в сфере обеспечения общественной безопасности, профилактики правонарушений и безопасности дорожного движения.

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