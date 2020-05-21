Рамалла , , 22:06 — REGNUM Взаимодействие Организации освобождения Палестины с ЦРУ прекращено, сообщает 21 мая Reuters.

Об этом объявил секретарь исполкома ООП Саиб Арикат. Реализацию этой политики организация начала сразу после объявления палестинским президентом Махмудом Аббасом о выходе из всех соглашений с США и с Израилем.

Арикат «Мы намерены сами поддерживать общественный порядок и верховенство права».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский МИД, комментируя заявление Аббаса, напомнил Израилю, что предостерегал его от односторонних шагов — таких как объявление об аннексии палестинских земель.

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