Каракас, , 22:01 — REGNUM Силовики Венесуэлы задержали в общей сложности 66 человек, причастных к попытке вторжения с моря, отраженной 3 мая, сообщил 21 мая журналистам генпрокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб.

«Сейчас арестованы и переданы в руки правосудия 66 человек, причастных к этим событиям. Выдано 99 ордеров на арест, из которых 63 остаются в процессе исполнения. Напомню, что многие из этих людей находятся за пределами страны? как в Колумбии, так и в США», — сказал генпрокурор.

Уже выяснено, что вторжение с целью совершения госпереворота и убийства высшего руководства республики было осуществлено на основе соглашения с американской ЧВК Silvercorp, которое подписал лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо. Общая сумма контракта составляет $212,9 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, задержанные среди участников вторжения двое граждан США, ранее имевшие отношение к охране американского президента, дали показания, согласно которым в их задачу входило похищение или убийство президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

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