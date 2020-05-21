Вашингтон, , 21:45 — REGNUM Реализация Вашингтоном решения выйти из Договора по открытому небу начнётся через шесть месяцев после 22 мая 2020 г., говорится в заявлении американского госсекретаря Майка Помпео от 21 мая.

Комментируя заявление президента Штатов Дональда Трампа о выходе из договора, он уточнил, что 22 мая об этом решении уведомят всех участников соглашения.

Помпео «Через шесть месяцев, начиная с завтрашнего дня, Соединённые Штаты больше не будут участником договора».

Глава Госдепа добавил, что если Москва «вернётся к полному соблюдению договора», то решение Вашингтона по выходу может быть и пересмотрено.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп 21 мая анонсировал выход Вашингтона из Договора по открытому небу — многостороннему международному соглашению, разрешающему странам-участницам свободные полёты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве друг друга.

Участниками договора являются более 30 государств (Россия, Белоруссия, Грузия, Турция, Украина в их числе).

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