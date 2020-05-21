Вашингтон, , 20:55 — REGNUM Новый договор по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (взамен СНВ-3) с участием Китая хотят заключить Соединённые Штаты, написал 21 мая спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли в Twitter.

По словам Биллингсли, в ближайшее время будут проведены переговоры на эту тему с Россией. Он при этом сослался на недавнюю беседу с заместителем российского министра иностранных дел Сергеем Рябковым.

Биллингсли «Китай должен быть частью этого, прекратить скрываться за Великой стеной секретности».

По словам Биллингсли, новое соглашение должно отличаться от теперешнего Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) — в него должны быть включены «улучшенные меры проверки».

Американец объяснил необходимость включить в договор Китай потребностью получить гарантии от «неконтролируемого наращивания ядерного потенциала».

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Напомним, Китай не стремится заключать с США договор о контроле над ядерными вооружениями. При этом США, ссылаясь на фактор Китая, оттягивают продление СНВ-3, что в России считают уловкой.

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