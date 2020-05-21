Брюссель, 21 мая 2020, 20:26 — REGNUM Призывы иранского духовенства бороться с Израилем осудил верховный представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, сделав 21 мая соответствующую запись в Twitter.
Европейский дипломат отметил, что прямые угрозы Израилю создают угрозу для всего мира.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 мая парламент Ирана принял закон «О противодействии враждебным действиям Израиля». Согласно этому закону, в Иерусалиме Ираном будет создано виртуальное посольство в качестве столицы Палестины.
Накануне, 20 мая, Хаменеи опубликовал плакат с изображением Иерусалима, освобождённого от присутствия Израиля. На плакате размещены слова об «окончательном решении».
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