Москва, , 19:28 — REGNUM В Госдуме ожидают, что Совфед примет закон о регистре населения России, однако намерены бороться за переработку норм.

«Мало шансов на то, что Совет Федерации остановит этот законопроект, но мы будем продолжать бороться за то, чтобы этот документ был отменён в принятом виде или как минимум серьёзно переработан с учётом замечаний от всех заинтересованных лиц, а заинтересованы в этом все граждане нашей страны», — отметил вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР).

Парламентарий уверен, что гражданам России надо обладать всей полнотой информации о том, где очень скоро окажутся все их данные и кто будет иметь к ним доступ.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, регистр будет содержать базовые сведения о физическом лице: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения и смерти, пол, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН, а также дополнительные — семейное положение, родственные связи.

Вести ресурс будет Федеральная налоговая служба (ФНС) на основании данных МВД, Минобороны, Минобрнауки, ФОМС и ФСС, — всего 12 ведомств.

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