Тбилиси, , 19:26 — REGNUM Фракция независимых депутатов объявила бойкот работе парламента Грузии и не будет участвовать в утверждении законопроекта о внесении изменений в закон «Об общественном здравоохранении».

Как заявила председатель фракции Мариам Джаши, этот законопроект является шагом назад на пути демократии, поэтому она призывает парламентское большинство не голосовать за его утверждение.

По мнению депутата, она не уверена, что правительство в период перед выборами не использует присваиваемые ему этим законопроектом полномочия в политических целях.

«Я не уверена, что правительство в предвыборный период не использует присвоенные этим законом неограниченные права в политических целях, тем более, что уже замечены признаки политизации борьбы с коронавирусом», — заявила Джаши.

Инициированный правящей партией по просьбе правительства законопроект предусматривает наделение исполнительной власти полномочиями, которые в условиях эпидемии позволят правительству вводить ограничения без утверждения их парламентом.