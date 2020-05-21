Тбилиси, , 19:23 — REGNUM

Нынешняя власть Грузии на протяжении всех 8 лет двигалась по направлению к узурпации властии наносила ущерб как себе, так и интеллекту и способности мышления граждан, заявила на заседании парламента Грузии депутат от фракции «Альянс патриотов» Ирма Инашвили.

«Все, что сегодня здесь происходит, и все, что хотите сделать вы, это попытка узурпации власти, которую мы наблюдали на протяжении предыдущих 8 лет и которая сейчас проявляется в этом зале», — так Инашвили оценила законопроект о внесении изменений в закон «Об общественном здравоохранении».

Инициированный правящей партией по просьбе правительства законопроект предусматривает наделение исполнительной власти полномочиями, которые в условиях эпидемии позволят правительству вводить ограничения без утверждения их парламентом.

По мнению Ирмы Инашвили, это антиконституционный законопроект, которым правительство фактически лишит граждан их фундаментальных прав, а парламент сделает совершенно ненужным инструментом.

Представитель «Альянса патриотов» привела и последние заявления и обращения ООН, Совета Европы и других международных организаций, которые призывали правительства всех стран воздерживаться от действий, нарушающих права человека, под предлогом пандемии.

«Меры по сдерживанию пандемии можно применять и в рамках действующего законодательства. И для этого не нужно лишать парламент его законных полномочий, в том числе права на утверждение в стране чрезвычайного положения и функции контроля за деятельностью правительства», — подчеркнула Ирма Инашвили.

Правительство Грузии и инициаторы законопроекта требуют его утверждения в ускоренном режиме.