Москва, , 19:17 — REGNUM Трастовый фонд Россия — ПРООН (Программа развития ООН) будет пополнен Москвой на $30 млн для борьбы с пандемией, сообщил 21 мая журналистам российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Российский дипломат заявил о планах Москвы по пополнению фонда на встрече с директором ПРООН Ахимом Штайнером.

Лавров «Совместно с Министерством финансов и Министерством экономического развития РФ мы намерены направить первый транш из ресурсов ТФР на содействие программным странам в преодолении негативных социально-экономических последствий пандемии коронавируса».

Российский дипломат пояснил, что деньги крайне нужны странам с низкими и средними доходами: люди теряют рабочие места, кто-то может оказаться на грани выживания.

Напомним, 21 мая на встрече Лаврова и Штайнера состоялось подписание меморандума о пополнении Трастового фонда Россия — Программа развития ООН, который позволят Москве оказывать помощь развивающимся странам (прежде всего в СНГ).

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