Донецк, , 19:01 — REGNUM Системы государственного и военного управления Донецкой Народной Республики приведены в готовность к обострению военной обстановки, заявил 21 мая глава ДНР Денис Пушилин.

Его заявление опубликовано 21 мая информагентством ДАН

«В связи с эскалацией ситуации на линии боевого соприкосновения, вызванной активизацией военных действий со стороны Украины, мной была проверена работа штаба территориальной обороны, а также приведены в готовность системы государственного и военного управления к функционированию в условиях обострения военной обстановки», — заявил Пушилин.

Подчёркивается, что «в случае обстрела территории Республики действовать в соответствии с ранее полученными указаниями, направленными на предотвращение потерь среди мирного населения, а также недопущение разрушений объектов социальной инфраструктуры».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ДНР подразделения Народной милиции были приведены в полную боевую готовность на фоне активизации обстрелов, которым украинские каратели ежедневно подвергают территорию народных республик Донбасса.

Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ установили более 1400 мин вблизи дорог и на сельхозполях ДНР