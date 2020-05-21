Пекин, , 18:51 — REGNUM Новый закон о биобезопасности будет принят в Китае до конца года, сообщил 21 мая журналистам Чжан Есуй, официальный представитель третьей сессии Всекитайского собрания народных представителей.

По словам Чжана Есуя, рассмотрен и утверждён новый закон будет в течение этого года.

Законодатели, отметил китайский политик, сейчас работают над тем, чтобы укрепить «гарантийную систему закона об общественном здравоохранении». В ближайшие год — два будет в этой связи принято 17 поправок в законодательство.

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